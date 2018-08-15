تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بأسيوط، بالتنسيق وفريق مباحث التموين من ضبط 9.5 أطنان سكر ناقص الوزن بمركز ديروط قبل توزيعها وبيعها في الأسواق.

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه جرى تنظيم عدة حملات مفاجئة على بعض المنشآت الخاصة بتعبئة المواد التموينية لمراقبة مدى التزامها بالقوانين التموينية، جرى خلالها تحرير 8 محاضر تموينية ضد 3 من أصحاب مصانع تعبئة وتغليف السكر المعبأ لصالح وزارة التموين، وكذا 3 محاضر ضد بدالين تموينيين وذلك لمخالفتهم القوانين والقرارات التموينية، وكذا لغلق المحلات في الأوقات المحددة من قبل مديرية التموين وجرى مصادرة 9 أطنان ونصف طن من السكر على ذمة القضايا المحررة لحين صدور قرار النيابة..

ومن جانبه، أضاف العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط، أنه جرى تحرير محضر ضد صاحب إحدى شركات تعبئة المواد الغذائية، وضبط 5 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن، كما ضبط 3 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن لدى شركة أخرى، كما جرى تحرير محضر ضد تاجر تمويني بقرية صنبو، وضبط 6.5 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن، وجاري العرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.