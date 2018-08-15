بدأ صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان في توزيع 22 ألف كيلو لحوم بقرى ونجوع ومدن محافظة الغربية.

وقال محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، إن التعاون مع صندوق "تحيا مصر" في توزيع اللحوم يأتي ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" التي أعلن عنها لتوزيع 400 ألف كيلو لحوم في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد خالد محمود منسق حملة "بالهنا والشفا" بصندوق تحيا مصر، أن الحملة تستهدف توزيع ألفان طن لحوم في أنحاء الجمهورية، يستهدف من وراءها دعم الأسر الأكثر احتياجا وتلبية متطلباتها اليومية ورفع المعاناة مع حلول عيد الأضحى.

من ناحيته، أكد أحمد مؤمن المستشار الإعلامي لجمعية الأورمان، أن الجمعية وعن طريق فروعها بالمحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، ستوزع على الأسر الاكثر احتياجا في نجوع وقرى ومدن المحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى أن التوزيع يتم في جميع مراكز المحافظة.