استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأربعاء، وفداً شبابياً من مؤسسة "بكرة لينا" التنموية، برئاسة محمد خلف منسق عام المؤسسة بالإسماعيلية ومجموعة من قيادات المؤسسة، رافقه عدد من خريجي دورة الإعلام بالمؤسسة، بحضور اللواء خالد العزازي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات العامة، وطارق حسنين المتحدث الرسمي للهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

ورحب الفريق مهاب مميش بالحضور وأعرب عن سعادته بتواجدهم في هيئة قناة السويس، وحثهم على بذل الجهد في تطوير الذات وضرورة التمسك بقيم الوطنية ليكونوا قدوة في الذود عن تراب هذا الوطن الأبي، متمنياً لهم التوفيق والسداد باعتبارهم أمل مصر الزاهر نحو مستقبل أفضل.

كما أكد رئيس الهيئة على أهمية تواصل الأجيال المختلفة وتكامل الجهود التي تصبو لتحقيق التنمية في ربوع مصر الحبيبة، لتعود مصر بذلك لريادتها الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة جاء امتداداً لما بذله الأجداد لإنشاء قناة السويس والحفاظ على صدارتها كشريان للحياة لمصر والعالم أجمع.

وأوضح الفريق مميش أن مشروع قناة السويس الجديدة كان حُلماً تحقق على أرض الواقع بعد أن حظى باهتمام القيادة السياسية الحكيمة، والتفاف الشعب المصري بتمويله في ملحمة وطنية شهد لها العالم.

وشدد الفريق مهاب مميش على أن خطة تنمية منطقة القناة تقوم على الاستفادة من الموقع العبقري الفريد لقناة السويس واستغلال حجم البضائع الضخم الذي يصل إلى مليار طن سنويا، باستخدام ثقافة القيمة المضافة والصناعات التكميلية والتوزيع اللوجيستي من خلال تطوير 6 موانئ ومناطق صناعية ولوجيستية في محيط منطقة القناة.

ثم قدم المهندس تامر حماد رئيس وحدة الدعم الفني بالهيئة، شرحاً تفصيلياً عن مشروع قناة السويس الجديدة، ومدى أهميتها في تقليل زمن العبوروالانتظار، رفع مستوى الأمان الملاحي، كما تعرف الحضور على المخطط العام لمشروع التنمية لمنطقة القناة، وما يتضمنه من صناعات والفرص الاستثمارية، كما شاهد الحضور أفلاماً تسجيلية عن تاريخ القناة وتطور أبعاد المجرى الملاحي عبر السنوات منذ افتتاحها في 1869 وحتى الآن.

وفي نهاية الزيارة قدم محمد خلف المنسق العام لمؤسسة "بكرة لينا" درع المؤسسة للفريق مُهاب مميش تقديرا لجهوده في تطوير منطقة القناة، عقب ذلك قام الوفد بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة ، وزيارة موقع الأنفاق لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.