في مصادفة غريبة قضت محكمة أمريكية، أمس، بإعدام أردني يشبه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والذي تدخلت أمريكا لإسقاط نظامه عام 2003 حتى إعدامه عام 2006.

الأردني المقيم في مدينة "هيوستن" الأمريكية بولاية تكساس، اسمه علي محمود عوض عرسان، وفق ما نقلت قناة "العربية"، ظهر في فيديو يشبه الرئيس العراقي الراحل وبالمظهر نفسه الذي ظهر عليه صدام تقريبا خلال جلسات محاكته بعد اعتقاله أواخر عام 2003.

عرسان، المولود في الأردن قبل 60 سنة، ارتكب في 2012 جريمة مزدوجة من نوع غاسل للعار الديني، وفيها قتل زوج ابنته الأمريكي البالغ وقتها 28 سنة، لأنه مسيحي ومن أجله اعتنقت ابنته نسرين ديانته. وقتل "عرسان" أيضا صديقة لابنته شجعتها على الزواج ممن ليس من دينها، وفق ما قنلت وسائل إعلام أمريكية.