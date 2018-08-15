تستضيف الإعلامية آلاء لاشين، الفنان محمود عبدالمغني، في حلقة جديدة من برنامج "قالوا وقولنا"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى في تمام الـ10.30 مساء.

ويتحدث "عبدالمغني" عن كواليس فيلمه الجديد الكهف، وعن مسلسلات رمضان التي خرجت من السباق كما يتحدث أيضًا عن النجاح الذي حققه في مسلسل "كلبش".

ويكشف "عبد المغني" جانبا كبيرا من حياته الشخصية، وأهم أصدقائه المقربين في الوسط الفني، ومدى تأثير الشائعات عليه.

يذكر أن، برنامج "قالوا وقولنا" من تقديم الإعلامية الاء لاشين، ويذاع يوم الجمعة، من كل أسبوع في الـ10.30مساء على قناة مصر الأولى.