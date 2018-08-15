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واشنطن تفرض عقوبات على شركتين روسية وصينية في إطار الحظر على كوريا

واشنطن تفرض عقوبات على شركتين روسية وصينية في إطار الحظر على كوريا

"نيويورك تايمز": التوتر بين واشنطن وأنقرة يمكن أن يضر بمحاربة "داعش"

"نيويورك تايمز": التوتر بين واشنطن وأنقرة يمكن أن يضر بمحاربة "داعش"

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