وافقت اللجنة العليا للاستثمار بالبحيرة، برئاسة المهندسة نادية عبده، محافظ الإقليم، على إنشاء 11 مشروعًا استثماريًا بتكلفة 300 مليون جنيه، لتوفير 150 فرصة عمل.

وبحسب بيان للمحافظة، اليوم، شددت المحافظ على ضرورة تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين في إنشاء مشروعاتهم الاستثمارية، مؤكدة ضرورة سرعة الوحدات المحلية على إنهاء تراخيص كافة المشروعات الاستثمارية التي حصلت على الموافقات من خلال اللجنة العليا للاستثمار، وتحميلهم المسؤولية كاملة عن عدم إصدار التراخيص اللازمة خلال مهلة شهر.

ووجهت محافظ البحيرة، بالسير في إجراءات الحصول على الموافقات لقطعة أرض بمركز إدكو على مساحة 5 أفدنة لتنفيذ مشروع تعبئة وتغليف وحفظ البلح الطازج، حيث أن المشروع سيستوعب إنتاج البلح بالمحافظة الذي يقدر بـ167 مليون طن، وطرحها من خلال الاستثمار للمستثمرين الجادين بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتلك المساحة.