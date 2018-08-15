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بالفيديو| رصدته كاميرا مراقبة.. "شبح" طائر في أمريكا

بالفيديو| رصدته كاميرا مراقبة.. "شبح" طائر في أمريكا

مدحت نافع: مجمع الصناعات شيء مبهج.. والرئيس قالنا: "أنا بسوق لبلدي"

مدحت نافع: مجمع الصناعات شيء مبهج.. والرئيس قالنا: "أنا بسوق لبلدي"

استعدادا لعيد الأضحى.. 4 منافذ لبيع اللحوم بنطاق مركز ومدينة دمياط

استعدادا لعيد الأضحى.. 4 منافذ لبيع اللحوم بنطاق مركز ومدينة دمياط

وزيرة الصحة تقرر نقل "ضحية الطهارة" لاستكمال علاجه بمعهد ناصر

وزيرة الصحة تقرر نقل "ضحية الطهارة" لاستكمال علاجه بمعهد ناصر

"الصدفة" تكشف عن جثة أثناء تشييع جثمان شاب منتحر في الغربية

"الصدفة" تكشف عن جثة أثناء تشييع جثمان شاب منتحر في الغربية

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عباس: لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال.. ومصر تبذل جهودا لإتمام المصالحة

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