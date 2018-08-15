نظمت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالبحيرة، تحت رعاية الدكتور طلعت حجاج، وكيل وزارة الزراعة، وتوجيهات المهندس ناجي السيد حسن، مدير عام الإرشاد الزراعي، اليوم، جولة ميدانية لمتابعة الحقول الإرشادية لتحميل السمسم على القطن بمركز كفر الدوار، بمشاركة اللجنة العلمية للتكثيف الزراعي.

جاء ذلك في إطار فعاليات الحملة القومية لتحميل السمسم على القطن، بالتعاون مع قسم التكثيف المحصولي بمركز البحوث الزراعية، حيث شارك في اللجنة الدكتور حسن خليل والدكتور خميس مراد قسم بحوث التكثيف المحصولي بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور محمد علي الشربيني أخصائي قطن المحافظة، والدكتور ناجح عبد المنعم مندوب مجلس القطن والمحاصيل الزيتية بالبحيرة، والمهندسة منى علاء الدين أخصائية التكثيف بالإدارة الزراعية بكفر الدوار.

وأوصت اللجنة العلمية مزارعي تحميل السمسم على القطن في هذه المرحلة، بالانتظام في الري، وأن يتم حصاد السمسم قبل رية القطن وبعد فترة تصويم للسمسم قبل الحصاد (عملية الفطام)، وأن يمنع الري تماماً عند بداية ظهور علامات النضج (بداية اصفرار الأوراق وتساقطها) عند عمر 85 إلى 90 يومًا، وأن يتم الحصاد بعد ظهور علامات النضج وهي اصفرار أوراق النبات وتساقط معظمها واصفرار جميع الكبسولات حتى نهاية النبات، وذلك بتقطيع النباتات فوق سطح التربة وربطها في حزم بقطر من 20 إلى 30 سم، ثم تنقل إلى الجرن وتوضع على شكل هرمى وقمة النبات لأعلى لمدة 15 إلى 20 يومًا للجفاف.

كما أوصت اللجنة مزارعي القطن، بضرورة المحافظة على الحمل الثمري (الأفرع الثمرية – الأزهار – اللوز)، والانتظام في الري بدون تغريق أو تعطيش مع تقريب مواعيد الري وعدم الري وقت الظهيرة، واستمرار الفحص الحشري والرش الوقائي والتأكيد على أهمية الرش بالبوتاسيوم.