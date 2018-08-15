عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، المتهم نبيل بدر، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة السابق، ومتهم آخر يُدعى "رامي عبده"، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمهما مبلغ 20 ألف جنيه لكل منهما، لإدانتهما بطلب وتقاضي رشوة مالية من صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير.

كما شمل الحكم عزل المتهم الأول من وظيفته وإلزامه برد قيمة ما حصل عليه من رشاوي، وأعفت المحكمة الراشية "ه. أ" من العقوبة، عملا بنص المادة 107 من قانون العقوبات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة أعفت الراشية من العقوبة بسبب اعترافها في تحقيقات النيابة وأمام المحكمة، بتقديم رشوة للمتهمين.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين في مايو العام الماضي، بعدما أكدت التحريات أن المتهم الأول نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، طلب وتلقى رشوة مالية من صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقابل تنفيذ قرار تسليمها قطع أراضي في التجمع الخامس، وعُرض المتهمون على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معهم، حيث أنكر الأول والثاني ما نُسب إليهما من اتهامات بطلب وتلقي رشوة، بينما اعترفت المتهمة الثالثة بتقديم الرشوة لهما.