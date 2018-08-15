أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان صحفي، أن جميع الحجاج التابعين للجمعيات الأهلية وصلوا إلى الأراضي السعودية استعدادًا لأداء فريضة الحج، وبلغ إجمالي عدد الحجاج إلى 12445 حاجًا منهم 11654 حاجًا بمكة المكرمة و791 حاجًا بالمدينة المنورة.

وتتابع والي الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية، ولم تسجل البعثة سوى حالة وفاة واحدة منذ بدء وصول الحجاج إلى الأراضي السعودية، وهي لحاج من محافظة الغربية بالإضافة لوجود حالة واحدة فقط محتجزة بأحد المستشفيات لحاج من محافظة المنيا يعاني من أزمة قلبية ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة له.