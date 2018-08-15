قرر الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، غلق سوبر ماركت شهير في حي ثان طنطا، تبين عدم استيفائه للاشتراطات الصحية، وبه 6 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتلقى وكيل وزارة الصحة بالغربية، شكوى من أحد المواطنين، ضد سوبر ماركت شهير ببيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، وعلى الفور، جرى تكليف الشناوي نجم، مراقب عام الأغذية بالمديرية، ومحمد البحيري، مراقب أغذية، بنظر في الشكوى المقدمة.

وبالتفتيش والمعاينة تبين وجود خطر داهم على صحة المواطنين وعدم استيفاء السوبر ماركت الاشتراطات الصحية.

وجرى ضبط 252 كرتونة بإجمالي 6 أطنان لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وانتهاء فترة الصلاحية.

حرر محضر وجرى التحفظ على المضبوطات، وأصدر وكيل وزارة الصحة قرار بغلق المنشأة.