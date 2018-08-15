أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على مياه النيل وإزالة آية تعديات تشوه المجري حتى يعود نظيفا كسابق عهده ومتنفسا للمواطنين، تقرر قيام قطاع حماية وتطوير النيل التابع للوزارة بمراجعة كافة الجزر النيلية على طول مجرى النيل الرئيسي من أسوان وحتى الإسكندرية، من خلال الإدارات العامة بالمحافظات النيلية الـ16 وتحديد نوعية الأوضاع القائمة عليها وكذلك التعديات.

وأضاف وزير الري، في تصريحات صحفية، أن القطاع سوف يقدم الموقف النهائي لهذه الجزر السبت المقبل، ووضع برنامج زمني لإزالة التعديات على أن يجرى البدء فورًا بإزاله التعديات على الجزر بمحافظة بني سويف، لافتاً إلى استمرار الحملة القومية لإنقاذ النيل التي بداتها الوزارة في يناير 2015 وحتى الآن لإزالة التعديات على مجرى النيل وكافة شبكات الري والصرف الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية.