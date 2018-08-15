أكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة ستشارك في المناسبات الوطنية، سواء السياسية وغير السياسية، وأن ثورة 1919 علامة فارقة في تحديد ملامح الهوية المصرية حيث تطبق شعار سعد زغلول "مصر للمصريين".

وأضاف الفقي في تصريحات صحفية اليوم، أن ثورة 1919 كانت نقطة تحول نحو الوحدة الوطنية والليبرالية، ووضع الدين في مكانه الرفيع بعيدًا عن تلوث السياسة.

وأشار الفقي، إلى أن مكتبة الإسكندرية تحتفي بهذه المناسبة العظيمة بحفل غنائي يحييه حفيد سيد درويش فنان ثورة 1919، وهو الفنان إيمان البحر درويش الذي يغني أغاني جادة بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه الجديدة.

ودُعي للحضور عدد من أقطاب الوفد، في مقدمتهم رئيس الحزب والسكرتير العام، ومصطفى الطويل، رئيس شرف الحزب، والوزير الأسبق منير فخري عبدالنور، وعمرو موسى، والدكتور محمود أباظة، رئيس الحزب الأسبق، وعدد من الرموز الوطنية من الاتجاهات كافة.

يذكر أن ثورة 1919 جاءت لتؤكد الهوية المصرية ومبدأ المواطنة في المجتمع المصري، وهي من الثورات الشعبية التي يتأملها العالم بقدر كبير من الاعتزاز.

وسعت ثورة 1919 إلى التحرر من الاحتلال والبحث عن الديمقراطية، وأكدت قيمة المواطنة من خلال تجليات ثقافية ووطنية جسدت وحدة الشعب المصري.

وتهتم مكتبة الإسكندرية بتوثيق الحركة الوطنية المصرية على مر العصور، وذلك من خلال مشروعاتها التوثيقية، ومنها برنامج "ذاكرة مصر".

ويتيح موقع ذاكرة مصر المعاصرة مجموعة كبيرة من الصور والوثائق والصوتيات والخطب والمواد الصحفية والكتب والطوابع التي توثق لثورة 1919.