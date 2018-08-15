أعلن طارق الملا، وزير البترول، أن هناك برنامج عمل متكاملاً ينفذ حالياً لزيادة إنتاج الصحراء الغربية من الثروات البترولية، عبر طرح مزايدات عالمية وتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة لتكثيف أعمال الاستكشاف بأحدث التكنولوجيات وطرق الحفر، فى إطار برنامج تحسين أداء أنشطة إنتاج البترول والغاز، ضمن مشروع تطوير القطاع، ما أسفر عن عدة اكتشافات أكدت أن الصحراء الغربية ما زالت منطقة واعدة، ما يشجع على جذب شركات البترول العالمية لضخ استثمارات جديدة.

«الملا»: المنطقة تمثل 57% من إجمالى إنتاج الزيت الخام فى مصر بجودة عالية وتكلفة إنتاج منخفضة

وأضاف «الملا»، خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركة «خالدة» للبترول، اليوم، لاعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2017/2018، أن استخدام المسح السيزمى بالتكنولوجيات الحديثة سيحدث تطورات مهمة فى عمليات استكشاف البترول والغاز بما يعظّم الإنتاج والاحتياطيات، مؤكداً أهمية الاستمرار فى تطوير وتحديث واتباع أحدث المعايير العالمية فى إجراءات السلامة والصحة المهنية فى مختلف أنشطة الإنتاج، والعمل على ترشيد معدلات الإنفاق العام، وتخفيض تكاليف الإنتاج لتعظيم الإيرادات، وعلى أهمية تحسين معدلات الحفر لاستكشاف المزيد من الزيت الخام والغاز الطبيعى لزيادة الإنتاج والاحتياطى. وأوضح أن إجمالى إنتاج منطقة الصحراء الغربية حالياً يُمثل 57% من إنتاج مصر من الزيت الخام، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نمواً كبيراً فى منطقة الصحراء الغربية نتيجة سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، باستخدام البنية الأساسية المتاحة بالمنطقة من شبكات خطوط أنابيب ومصانع معالجة، فضلاً عن انخفاض تكلفة الإنتاج وارتفاع جودة الزيت الخام الذى يضاهى أجود أنواع الزيت الخام عالمياً.

واستعرض خالد موافى، رئيس شركة «خالدة»، نتائج الأعمال التى تحققت خلال العام، حيث نجحت الشركة من خلال التعاون بين قطاع البترول والشريك الأجنبى، المتمثل فى شركة أباتشى الأمريكية، فى تحقيق 16 كشفاً بترولياً.