شارك حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، برئاسة النائب سيد أحمد عيسى، أمين عام الحزب بالمحافظة، اليوم، في حملة نظافة وتجميل الميادين بالمراكز والمدن والقرى، تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أطلقها في مؤتمر الشباب الأخير بجامعة القاهرة والتي يتبناها الحزب على مستوى الجمهورية.

وتابع الدكتور على أبوشوشة، الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة، والدكتور الغمري الشوادفي، أمين التنظيم، أعمال الحملة بمدينة الرياض حيث جرى تجميل ميدان الشراقوة وطريق الكورنيش بالمدينة، بالتنسيق مع المهندس نصرالدين محمود الريس، رئيس مركز ومدينة الرياض، وبمشاركة قيادات الحزب في المركز وفى مقدمتهم كرم شعبان الشامي، أمين عام الحزب وجمال الجيار الأمين المساعد وأشرف الدسوقي، أمين التنظيم وعلي أبوالعز أمين العضوية.

كما شارك عددا من المتطوعين من أبناء المركز في أعمال التجميل، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب صغار السن ما أضفى جوا من البهجة والسرور على العمل.