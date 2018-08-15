شهد مستشفى دهب المركزي إقبالاً كبيرًا من المواطنين على العيادات الخارجية خلال الفترتين الصباحية والمسائية بمختلف التخصصات، حيث تستمر فعاليات بروتوكول التعاون بين مستشفى دهب المركزي، وجامعة قناة السويس .

وبحسب بيان مديرية الصحة في جنوب سيناء، أكد الدكتور تامر مرعي، مدير الطب العلاجي بالمديرية، أن عيادة الرمد بمستشفى دهب شهدت إقبالاً شديدًا حيث تم إجراء عمليتين جراحيتين بسيطتين لمرضين مترددين على العيادة .

وأشار مدير الطب العلاجي بالمديرية أنه جرى تزويد المستشفى بأجهزة وأطقم عمليات جراحية، بهدف رفع الكفاءة وتقديم خدمات طبية أفضل لمواطني مدينة دهب، حيث تشمل هذه الأجهزة جهاز دريل العظام، وكذا جهاز خاص بكحت الجير المتراكم على الأسنان، بالإضافة لطقم عمليات كامل خاص بالأنف والأذن والحنجرة.

وأضاف أنه جرى عمل قائمة انتظار للعمليات الجراحة ومن المقرر أن تبدأ، غدا، حيث جرى تجهيز عدد ثلاث عمليات جراحية .

كما جرى عمل تحركات مستمرة عن طريق العيادة المتنقلة التابعة لإدارة دهب الصحية للوصول إلى البدو في الأماكن المتفرقة و البعيدة لإعلامهم بالخدمة الطبية بالمستشفى و حصر الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية