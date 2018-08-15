أفرج مسؤولي الحجر البيطري بمدينة "أبو سمبل" السياحية جنوب محافظة أسوان، برئاسة الدكتور سمير متولي، مدير الحجر البيطري، في أبوسمبل ودراو، اليوم، عن 3844 رأس جمل مقبلة من السودان عبر منفذ "أرقين" البري الحدودي بين مصر والسودان.

جاء ذلك عقب استقبال الحجر البيطري للشحنة، الاثنين الماضي، وإجراء الفحوصات اللازمة، وأخذ عينات عشوائية من الجمال السودانية، وتبين خلوها من أي أمراض، كما جرى إيداع الشحنة محجر أبو سمبل البيطري لإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بها، والإفراج عنها لطرحها بدءًا من السبت المقبل بأسواق الجمال بمركز دراو في أسوان وباقي المحافظات الأخرى.