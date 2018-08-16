وزير المالية عن "التهرب الجمركي": "نعلم أسبابه ومنافذه وسنواجهه"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يتم العمل على تطوير منظومة الجمارك، لما تمثله من أهمية للاقتصاد والأمن القومي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "نعاني من التهرب الجمركي في بعض المنافذ، نعلم أسبابه ونعمل على مواجهته".

وأشار وزير المالية، إلى أن جميع أجهزة الدولة تولي تطوير منظومة الجمارك أولوية خاصة، لافتًا إلى أن الجمارك عنصر من عناصر منظومة تضم هيئة الموانئ والحجر الطبي والحجر الزراعي والرقابة على الصادرات والواردات، ومؤكدًا على أن تطبيق نظام الشباك الواحد سيعمل على تطوير المنظومة.