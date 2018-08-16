محافظ البحر الأحمر يبحث ترتيبات إقامة حفل زفاف جماعي للأيتام

عقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا بالقاعة الرئيسية بديوان عام المحافظة، للترتيب لحفل الزفاف الجماعي ومعرفة ما أنجز من خطوات للاستعداد للاحتفال، وذلك لعدد من العرسان من الأيتام ومحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، والذي تنظمه محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

رحب عبدالله، في بداية الاجتماع، بالحضور، مقدما الشكر لكل الجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والمتطوعين المشاركين في الحفل، واستعرض الأعداد التي اختيرت من جميع مدن المحافظة، مشددا على قيام الجمعيات الأهلية المشتركة فى حفل الزفاف الجماعي على التكاتف لتحقيق الهدف الذي تسعى له لأخذ الثواب و"هو دعاء الناس".

كما أكد المحافظ على مديرية التضامن الاجتماعي وإداراتها والجمعيات الأهلية، بتكثيف البحث لزيادة أعداد المستفيدين من الزفاف الجماعي.

حضر الاجتماع اللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومديري الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة، ومديري الإدارات الفنية المعنية بإقامة حفل زفاف جماعي.