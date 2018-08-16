السعودية تحبط تنفيذ عملية إرهابية وتضبط "داعشيا" بمدينة البكيرية

ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على مواطن سعودي، يتبنى فكر تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد أن تبادلا إطلاق النار في مدينة البكيرية، وسط السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن المواطن يدعى "فواز عبدالرحمن عيد الحربي"، وكان يعتنق فكر تنظيم "داعش" الإرهابي، وفي نيته الإقدام على تنفيذ عملا إرهابيا.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال المتحدث: "عند قيام رجال الأمن بمحاولة القبض عليه، الساعة الواحدة والنصف فجر الأربعاء، بادر بإطلاق النار تجاه قوات الأمن ثم لاذ بالفرار، محاولا التواري عن الأنظار، وحاول الترجل من سيارته وهو يلف على جسده ما يشبه الحزام الناسف، مطلقاً النار بكثافة على رجال الأمن، ما اقتضى الرد عليه بالمثل، وإصابته وتحييد خطره بشكل كامل".

وأضاف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية: "تم ضبط سلاح رشاش وعدد 359 طلقه نارية حية، وحامل به خمسة مخازن، إضافة إلى مسدس ومخزنين وعدد 30 طلقة مسدس نارية".

وتابع: "تمكنت أجهزة الأمن من تعقب أثره من خلال تحرياتها المكثفة من تحديد ورصد مكان تواجده بالقرب من حي السوق، بمحافظة البكيرية، وبمحاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه، ونقل بعد ذلك للمستشفى دون تعرض عناصر الأجهزة الأمنية لأي إصابة أو أحد من المارة".