قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات في الصعيد، يؤكد اهتمامه بتنمية الصعيد بصورة غير مسبوقة.

وأضاف أبو ستيت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير في برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية "مصر الأولى"، أن التنمية وزيادة الإنتاج الزراعي يحد من استيراد الغذاء، ويوفر فرص عمل للشباب بمحافظات الصعيد.

وأوضح أبوستيت أن الوزارة تقوم بعمل دراسات مائية من أجل الإعلان عن مشروع ضخم للاستصلاح الزراعي، سيوفر فرص عمل كثيرة لأبناء محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الأراضي التي سيتم تخصيصها ستكون خارج مشروع المليون ونصف فدان.