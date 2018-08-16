"الزراعة" عن رفع سعر تذكرة حديقة الحيوانات: "الـ5 جنيه مش بتعمل حاجة"

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن سعر تذكرة دخول حديقة الحيوانات حاليًا، هو 5 جنيهات فقط.

وأضافت محرز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنها تعمل على تطوير الحديقة والمحافظة على الحيوانات، وإضافة أنواع جديدة إليها، مشيرة إلى أنها تبحث زيادة دخل الحديقة وأنها شكلت لجنة لذلك.

وأوضحت محرز أن هناك مقترح بأن يكون سعر التذكرة 20 أو 25 جنيها، خلال يوم واحد فقط في الأسبوع، مضيفة: "الـ5 جنيهات أصلا مبتعملش حاجة"، والتغذية أصبحت غالية والحديقة تحتاج إلى عمالة.

وتابعت: "الحدائق اللي على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي مش عايزة أقول بكام، وأكيد حضرتك عارف"، مشيرة إلى أن الأعياد والإجازات والرحلات الطلابية ستظل التذكرة لهم بـ5 جنيهات.

ولفتت محرز إلى أن الحديقة تحتاج إلى 100 مليون جنيه لتطويرها، خاصة أنها لم تطور منذ إنشائها، وأن الحكومة رصدت 35 مليون لتطويرها كمرحلة أولى.