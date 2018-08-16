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طقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

طقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

انقطاع التيار الكهربائي بمطار واشنطن

انقطاع التيار الكهربائي بمطار واشنطن

أمين "البحوث الإسلامية" السابق: السلفيون وراء انتشار الزواج العرفي

أمين "البحوث الإسلامية" السابق: السلفيون وراء انتشار الزواج العرفي

رئيس "السكة الحديد": تطبيق حجز تذاكر القطارات أثبت نجاحه

رئيس "السكة الحديد": تطبيق حجز تذاكر القطارات أثبت نجاحه

"الزراعة" عن رفع سعر تذكرة حديقة الحيوانات: "الـ5 جنيه مش بتعمل حاجة"

"الزراعة" عن رفع سعر تذكرة حديقة الحيوانات: "الـ5 جنيه مش بتعمل حاجة"

القرموطي يدعو مدبولي لركوب العجلة والمترو: "اعملنا مفاجأة"

القرموطي يدعو مدبولي لركوب العجلة والمترو: "اعملنا مفاجأة"

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من هي مستشارة ترامب السابقة التي وصفها بـ"الكلبة المسعورة"؟

من هي مستشارة ترامب السابقة التي وصفها بـ"الكلبة المسعورة"؟

"رويترز" تنقل عن "الوطن" حوار وزير البترول

"رويترز" تنقل عن "الوطن" حوار وزير البترول

بصلة الفقير.. خرفان قطن بـ50 جنيه في الإسكندرية: "بتمأمأ بس متتاكلش"

بصلة الفقير.. خرفان قطن بـ50 جنيه في الإسكندرية: "بتمأمأ بس متتاكلش"

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