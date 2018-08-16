وزير خارجية تركيا يتفق مع نظيره الروسي على رفع التأشيرات

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده اتفقت من حيث المبدأ مع روسيا بشأن رفع تأشيرات الدخول عن رجال الأعمال وسائقي الشاحنات والقاطرات الأتراك.

وجاء ذلك في خطاب ألقاه جاويش أوغلو خلال مأدبة عشاء أمس الأربعاء، أقامته لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية ومجلس المصدرين الأتراك، على هامش مؤتمر السفراء العاشر في العاصمة أنقرة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضح أوغلو أنه تناول مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، خلال لقائهما أمس الأول الثلاثاء، رفع التأشيرات عن المواطنين الأتراك، وسوريا، والوضع في محافظة إدلب، وأضاف أنه "اتفقنا من حيث المبدأ عن رفع التأشيرات عن رجال أعمالنا، وخاصة سائقي شاحناتنا وقاطراتنا وأصحاب الجوازات الرسمية والخدمية".

ولفت إلى أن مجموعة العمل المشتركة بين البلدين ستجتمع بعيد عيد الأضحى المقبل، وأعرب الوزير التركي عن تمنيه رفع التأشيرات مع روسيا بشكل كامل، قائلا: "هكذا كان الأمر قبل الأزمة التي عشناها (مع روسيا)، بل وكنا قد بدأنا مباحثات حول السياحة دون جوازات سفر".