حاصر مسلحون، اليوم الخميس، منشأة تابعة لوكالة الاستخبارات الأفغانية، غريي العاصمة كابل، بحسب مسؤول أمني.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن عبدالرحمن، مسؤول بالشرطة، القول إن المسلحين "يطلقون النيران على مجمع مبان تابع لوكالة الاستخبارات، من مبنى مجاور حيث يختبئون"، وأضاف أنّ إطلاق النار "متقطع"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

ولم يتضح عدد المسلحين المتورطين في الهجوم، أو الجهة التي ينتمون إلبها، كما لم تكشف السلطات الأفغانية بعد عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

ويأتي هجوم اليوم بالتزامن مع الاستعداد لتشييع جثامين 34 شخصا، لقوا مصرعهم في تفجير انتحاري استهدف، أمس الأربعاء، مركزا تعليميا بأحد الأحياء الشيعية للعاصمة كابول، وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري، تشير السلطات إلى تورط تنظيم "داعش" الإرهابي.