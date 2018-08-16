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"الأعلى للتعليم قبل الجامعي" يبحث تأجيل الدراسة لـ22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعي" يبحث تأجيل الدراسة لـ22 سبتمبر

نائب وزير التعليم يتفقد ورش تدريب معلمي الصف الأول الابتدائي

نائب وزير التعليم يتفقد ورش تدريب معلمي الصف الأول الابتدائي

"مصر للطيران": تسيير رحلات استثنائية اليوم وغدا لنقل الحجاج للسعودية

"مصر للطيران": تسيير رحلات استثنائية اليوم وغدا لنقل الحجاج للسعودية

وفد صيني يزور كلية الزراعة بجامعة عين شمس

وفد صيني يزور كلية الزراعة بجامعة عين شمس

تأخر إقلاع 3 رحلات جوية من مطار القاهرة

تأخر إقلاع 3 رحلات جوية من مطار القاهرة

محافظ شمال سيناء: تشكيل غرفة عمليات رئيسية استعدادا لعيد الأضحى

محافظ شمال سيناء: تشكيل غرفة عمليات رئيسية استعدادا لعيد الأضحى

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