أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 173 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/9/2017.

وتهدف اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العمل بين البلدين معًا بالتركيز على الأنشطة التي ستعمل على زيادة الإمداد بالمياه النقية والصرف الصحي، مما يؤدي إلى دعم الأمن المائي في مصر، وتقديم الدعم الفني للجهات المعنية بهذه الجهات فى مصر، وتشمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها.

وتسهم الوكالة الأمريكية للتنمية لتحقيق الهدف المنصوص في هذه الاتفاقية، بمبلغ مالي لا يتجاوز خمسين مليون و847 ألف دولار أمريكى.