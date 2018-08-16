أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارات نشرتها الجريدة الرسمية في عددها، اليوم، بتخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظتي المنيا وبني سويف؛ لاستخدامهما في إقامة تجمعين جديدين "الفشن الجديدة" و"ملوي الجديدة".