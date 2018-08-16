بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وكان نصها كالتالي:

الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهوريـــــــة

يسعدني أن أبعث إلى بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي تتجسد فيه قيم ومعانٍ عظيمة للتضحية والفداء والامتثال إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وإننا يا سيادة الرئيس، إذ ننتهز هذه المناسبة الجليلة، نسأل الله عز وجل أن يعيدها عليك بموفور الصحة ودوام التوفيق لما فيه خير مصرنا الحبيبة وأن ينعم على شعب مصر العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالأمن والسلام.

وكل عام بخير.