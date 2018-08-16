تسبب حادث تصادم سيارة "نقل بمقطورة" محملة بـ8 سيارات جديدة، قادمة من ميناء الإسكندرية البحري، اليوم، في تعطيل الحركة المرورية بالطريق الصحراوي بمنطقة كوبري أبو الخير، تجاه القاهرة، لمدة لا تتجاوز 15 دقيقة، بعدما اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني يمين الطريق وانقلابها، وأسفر الحادث عن وفاة قائدها.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف ذكي، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بوقوع حادث تصادم ومصاب بالطريق الصحراوي منطقة كوبري أبو الخير، تجاه القاهرة.

انتقل قيادات المديرية ومأمور وضباط مباحث قسم شرطة محرم بك وبرفقتهم قوات من إدارتي الحماية المدنية والمرور، وتبين بالفحص أنه أثناء سير السيارة "نقل بمقطورة" محملة بعدد 8 سيارات جديدة، قادمة من ميناء الإسكندرية البحري تجاه المنطقة الحرة بالعامرية، قيادة "ف. ع. ا"، 45 سنة، سائق، مقيم منطقة باكوس، دائرة قسم شرطة الرمل ثان، بالطريق المُشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني يمين الطريق وانقلابها.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة، وحدثت تلفيات بالسيارات والحاجز الخرساني، وجرى رفع السيارة بحمولتها بمعرفة قوات من إدارة الحماية المدنية، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، نتج عن ذلك تعطل جزئي في حركة المرور لمدة 15 دقيقة وأخطرت النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف "تم النقل"، وجرى التحفظ على السيارة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة.