أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انتظام جميع المنافذ الخدمية التابعة للوزارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، قائلا إن الوزارة تعتبر من الوزارات الخدمية التي ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن هناك لجنة دائمة موجودة في الوزارة وبجميع المديريات على مستوى المحافظات؛ للإشراف على جميع الأنشطة الموجودة في الوزارة، متابعا: "لن تتوقف سوى المطاحن يوم الوقفة وأول يوم العيد، وانتظام صرف السلع التموينية ابتداء من الأربعاء، والمخابز تعمل بانتظام جميع أيام العيد".