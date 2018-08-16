تعرض دور العرض المصرية الأسبوع الجاري مجموعة مميزة من الأفلام، وتقدم "الوطن"، نبذة حول هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار فيلمك المفضل.

1- Christopher Robin

تدور أحداث الفيلم، حول شاب يحاول التركيز على حياته الجديدة، ويلتقي بصديقه ويني ذا بوو الذي يعيده لطفولته، ويساعده في البحث عن أصدقائه المفقودين.

أبطال الفيلم هايلي أتويل، إيوان ماكجريجور، مارك جاتس، توبي جونز، جيم كامينجز، براد جاريت، ومخرج الفيلم مارك فورستر.

2- The Equalizer 2

تدور أحداث الفيلم، حول روبرت ماكول، الذي يكرس وقته لمهمته بجلب العدالة للمقهورين، علي حساب أي شئ آخر.

أبطال الفيلم دينزل واشنطن، ميليسا ليو، بيدرو باسكال، جوناثان سكارف، ومخرج الفيلم أنطوني فوكوا.

3- تراب الماس

تدور أحداث الفيلم، حول طه الذي يعمل مندوب دعاية طبية، في شركة أدوية كبرى، ويعيش طه بصحبة أبيه، وتحدث جريمة قتل، يتفرغ للبحث خلفها، واكتشاف الكثير من الأسرار.

أبطال الفيلم آسر ياسين، بيومي فؤاد، منة شلبي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، عزت العلايلي، ومخرج الفيلم مروان حامد.