تناقش مروة عزام، قضية العنف الأسري ضد الأطفال، وذلك خلال حلقة اليوم، من برنامجها "أطفال ولكن"، عبر شاشة "المحور"، في السادسة مساءً.

وتستضيف "عزام" الدكتورة هالة حماد، استشاري طب نفسي الأطفال والإرشاد الأسري، للحديث عن كيفية التعامل مع الأبناء، لاسيما الطفل العنيد، والطرق المثالية للعقاب خلال كل مرحلة عمرية.

وفي نفس الحلقة، تقدم مقدمة "أطفال ولكن" جولة هامة داخل منارة الثقافة في الإسكندرية، ترافق فيها مجموعة من الأطفال الذين يحبون القراءة، كما تتناقش مع مروة حافظ، صاحبة مبادرة "يلا نعلم أولادنا معنى الولاء" للحديث عن مكتبة الإسكندرية وأهمية القراءة للأطفال.

برنامج "أطفال ولكن" الذي تقدمه مروة عزام، يُبث الخميس من كل أسبوع، عبر شاشة "المحور"، في السادسة مساءً، ويُعاد يوم الإثنين الساعة الواحدة ظهرًا.