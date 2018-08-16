تمكنت مباحث التموين بالبحيرة، خلال حملة مكبرة اليوم، شنتها على عدد من ثلاجات حفظ المواد الغذائية، ومحلات الجزارة بمدن ومراكز الدلنجات وأبوالمطامير والنوبارية، من ضبط 299 كيلو لحوم مجمدة فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وحررت الحملة التي ترأسها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، وشارك فيها المقدم ضياء فهمي، وكيل المباحث، بالاشتراك مع مديرية التموين، مخالفة ضد "ع. ع" 41 سنة صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بالدلنجات، لحيازته وتخزين لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وضُبط بحوزته 225 كيلو لحوم مجمدة فاسدة، و"م. م" 44 سنة صاحب محل جزارة بالنوبارية، لذبحه لحوما بلدية خارج المجزر الحكومي وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضُبط بحوزته 6 كيلو لحوم.

كما حررت الحملة مخالفة أخرى ضد "ح. م" 42 صاحب محل جزارة بأبوالمطامير، لذبحه لحوما بلدية خارج المجزر الحكومي وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، وضُبط بحوزته 68 كيلو لحوم.

وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.