وافق اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اليوم، على فتح فصول مهني صناعي في 7 مدارس للتعليم الفني الصناعي للعام الدراسي 2018/2019، منها 5 مدارس بإدارة إدفو التعليمية هي: "الرديسية الصناعية المشتركة، والمحاميد الصناعية المشتركة، والرمادي قبلي الصناعية المشتركة، والبصيلية الصناعية بنين، وأحمد إبراهيم الشريف بنات".

وقال الدكتور السيد الفيومي مدير عام التربية والتعليم بأسوان، في بيان اليوم: من المقرر فتح فصول في مدرستين بإدارة كوم إمبو التعليمية وهما الكاجوج الصناعية بنين، وسلوا الصناعية بنات،لاستيعاب جميع الطلبات".

وأشار إلى أنه "تيسيرا على الأسر وأولياء الأمور والطلاب، جرى الموافقة على مطلب أهالي قرية الكرامة بوادي النقرة والتابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية بشأن استثناء أبنائهم الطلاب من شرط القبول بمجموع 165 درجة للتعليم التجاري بنظام فصول الخدمات، أسوة بالطالبات بهذه المنطقة النائية، حيث إن أقرب مدرسة تدرس فيها أقسام التعليم الزراعي والصناعي تبعد عن القرية بنحو 80 كم"، مؤكدا أن ذلك يطبق أيضا بقرية الشهامة بوادي الصعايدة التابعة لإدارة إدفو التعليمية باعتبارها من المناطق النائية.