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إجراءات مشددة من "الوطنية للإعلام" للقضاء على تهريب مكتبات التراث

إجراءات مشددة من "الوطنية للإعلام" للقضاء على تهريب مكتبات التراث

الليلة.. الشيخ عبده مغازي يكشف أغرب مواقف التلاوة في "90 دقيقة"

الليلة.. الشيخ عبده مغازي يكشف أغرب مواقف التلاوة في "90 دقيقة"

"أوتوستراد إيطاليا" تتعهد بإعادة بناء جسر موراندي في 5 أشهر

"أوتوستراد إيطاليا" تتعهد بإعادة بناء جسر موراندي في 5 أشهر

"صحة الوادي الجديد": إعدام 3.7 طن مخلفات ونفايات طبية خطرة

"صحة الوادي الجديد": إعدام 3.7 طن مخلفات ونفايات طبية خطرة

"القوى العاملة" تسلم 150 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة

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"مصر الخير" تطلق مبادرة صدقة جارية لتوفير 3 آلاف فرصة عمل للغارمين

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