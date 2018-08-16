نفى مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تسمم وفساد اللحوم الموجودة بالأسواق والمجازر.

وأكد المركز، التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً جودة وسلامة وصلاحية اللحوم المطروحة بالأسواق والمجازر مع زيادة المعروض منها خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مجازر اللحوم والمنافذ التابعة للوزارة والبالغ عددها 479 مجزرا للحوم وجاهزيتها استعدادا لعيد الأضحى بهدف الحد من الذبح خارج المجازر، وتشديد الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم، وضبط أي مخالفات قد تضر بصحة المواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بكافة محافظات الجمهورية حرصا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.

وأشارت إلى أن ما يتردد عن وجود لحوم مسممة بالأسواق والمجازر شائعات لا أساس لها من الصحة ويتزامن إطلاقها مع عيد الأضحى المبارك.

وشددت الوزارة على وجود حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم استعداد للعيد، ومواصلة أعمال اللجان الرقابية من قبل مديريات الطب البيطري بالتنسيق مع المحافظين على أسواق بيع الماشية الحية والأغنام والماعز للتأكد من خلوها من الأمراض التي تمنع بيعها كأضحية وعدم تلاعب التجار، بجانب تواجد طبيب بيطري متخصص بكل سوق للكشف عن الماشية بحيث تكون الماشية مرقمة ومسجلة ومحصنة حتى يتم السماح للمربي بالدخول لبيع ماشيته.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم العمل على زيادة المعروض من منتجات اللحوم في الأسواق والمنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، للمساهمة في السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق مع دخول عيد الأضحى ولعدم حدوث أي أزمات أو نقص في اللحوم، مشيرةً إلى أنها ستطرح 1039 رأسا من الأغنام ابتداءً من وزن 40 كيلو جراما بـ40 جنيها للكيلو قائم، و93 رأس عجل بقري ابتداءً من وزن 300 كيلو بسعر 34 جنيها للكيلو قائم، و168 رأس عجل جاموس بسعر 32 جنيها للكيلو قائم.

ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يرجى الاتصال على الخط الساخن الخاص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية (19561).