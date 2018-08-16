تفتتح الإعلامية منة فاروق، قضية ترشيد الإنفاق الحكومي لدعم موازنة الدولة، وذلك خلال حلقة اليوم، من برنامج "مساء دريم" الذي يُبث عبر قناة "دريم"، في العاشرة مساءً.

وتستضيف "فاروق" خلال الحلقة، المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، والدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، للحديث عن مدى مساهمة المطالب البرلمانية الأخيرة بحصر سيارات الحكومة غير المستغلة لطرحها بمزاد لتوفير موارد الدولة، وما هية السياسات التي يجب على الحكومة اتباعها خلال الفترة المقبلة للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الدولة لتوفير 30 مليار جنيه.

وفي نفس الحلقة، تستضيف مقدمة "مساء دريم" محمد وائل، المخترع الصغير، وأسرته، وذلك بعد عرض قصته في البرنامج الأسبوع الماضي، وتكريمه من قِبل وزارة التربية والتعليم، والاهتمام بموهبته.

برنامج "مساء دريم" تقدمه منة فاروق، الخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة "دريم"، في العاشرة مساءً، على الهواء مباشرة.