قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن جهاز حماية المستهلك حل أكثر من 9 آلاف شكوى بنسبة 70% من الشكاوى البالغة 13150 شكوى متراكمة خلال 5 أيام فقط.

وأضاف المصيلحي أن ذلك يأتي في إطار مبادرة جهاز حماية المستهلك "أسبوع في حب الوطن" التي أطلقها الجهاز، وشارك فيها 80 من العاملين بالجهاز، بالإضافة إلى 29 من العاملين بالفروع في الفترة من 11 حتى 18 أغسطس الحالي.

وأكد وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن المبادرة لاقت استجابة واسعة لدى الجهات الحكومية المعاونة المتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري في مجال السيارات، مثل شركات "منصور- غبور- عز العرب - مودرن موتورز"، وهي شركات تمتلك أكثر من 75% من الحصة السوقية للسيارات.