ارتفع الدخل السياحي للأردن، بنسبة 14% على أساس سنوي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إلى 2.9 مليار دولار، وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، الخميس، بلغ الدخل السياحي في الفترة المقابلة من العام الماضي، نحو 2.55 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأرجع البنك المركزي هذه الزيادة، إلى ارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 9.3% في سبعة أشهر، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2017، إلى 2.8 مليون سائح، وعلى المستوى الشهري، ارتفع الدخل السياحي في يوليو الماضي، بنسبة 20.7%، إلى 515.5 مليون دولار مقابل 427 مليون دولار للشهر ذاته من 2017.

جدير بالذكر أن الدخل السياحي يعد أهم مصادر تمويل صافي الحساب الجاري، وميزان المدفوعات، إلى جانب الصادرات الوطنية من السلع والخدمات.