استقبل النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، بمقر البرلمان، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

ويهدف اللقاء لمناقشة وعرض ما توصل إليه البرلمان خلال سنوات الثلاث الماضية على مدار أدوار الانعقاد السابقة، في ملف جمع القمامة والنظافة وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها والتخلص الآمن لها، في إطار المسؤولية التضامنية المشتركة.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سبق لها مناقشة هذا الملف خلال 44 اجتماعا، ومطالبتها بضرورة التدخل الرئاسي لإنهاء هذه الأزمة خصوصا في ظل تشابك القطاعات المرتبطة وتداخلها وتعددها.

يشار إلى أن وزيري التنمية المحلية والبيئة، ترأسا صباح اليوم، اجتماعا مع المحافظين، لبحث منظومة المخلفات والنظافة بالمحافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارتين، بإعداد دراسة متكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، ووضع تصور كامل بالتفاصيل والآليات لمنظومة قومية للنظافة بمحافظات مصر.