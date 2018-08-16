قال مصدر مطلع بوزارة الداخلية الكويتية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الثالث الهارب في واقعة مقتل مواطن مصري بالكويت، بعد القبض على اثنين من المتهمين أول أمس.

وأوضح المصدر، حسبما نقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، الخميس، أن اعترافات المتهم الأسيوي وزوجته، قادت أجهزة الأمن لتحديد مكان اختباء المتهم الثالث؛ حيث تم إلقاء القبض عليه بمحافظة الكويت العاصمة، مشيرا إلى أنه يحمل نفس الجنسية الأسيوية للمتهمين الاثنين الآخرين.

وأضاف المصدر، أنه بمواجهة المتهم بما جاء باعترافات المتهمين الاثنين الآخرين، اعترف باشتراكه معهما في ارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أنه تم إحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت أول أمس، القبض على وافد أسيوي وزوجته؛ لقيامهما بطعن المواطن المصري محمود علي محمد كامل، داخل منزله بمنطقة بنيد القار بالعاصمة الكويت، ما أدى إلى مصرعه على الفور.

يشار إلى أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، قد وجهت الشكر إلى السلطات الأمنية الكويتية، على سرعة القبض على المتهمين في مقتل المواطن المصري؛ وذلك في أعقاب وصول الجثمان إلى مطار القاهرة الدولي، مؤكدة أن هذه الحوادث فردية وذات طابع جنائي، ويتم متابعتها من قبل السفارة المصرية للاطلاع على تطورات التحقيقات في الواقعة