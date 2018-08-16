هبوط وتراجع وانخفاض أصاب المعادن النفيسة، حيث بدأت بهبوط الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من 18 شهرا، وتراجع 1.35% في المعاملات الفورية إلى 1177.53 دولار للأوقية (الأونصة وهي وحدة قياس) وهو ما نال من معادن نفيسة أخرى كالبلاتين والفضة، وفقًا لما رصدته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، بفعل مخاوف من انتقال هبوط مُنيت به الليرة التركية في الآونة الاخيرة إلى الأسواق العالمية.

ـ 1177.53 دولار للأوقية (الأونصة): سعر الذهب الذي تراجع 1.35%.

ـ 14.45 دولار للأوقية: سعر الفضة التي انخفضت في المعاملات الفورية 3.5%، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2016 عند 14.32 دولار للأوقية.

ـ 768.60 دولار للأوقية: سعر معدن البلاتين بانخفاض نسبته 3.6%.

ـ 844.70 دولار للأوقية: سعر البلاديوم الذي تراجع 5.8%، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى منذ يوليو 2017 عند 834.50 دولار للأوقية.