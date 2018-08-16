أكد المستشار عمر مروان وزير الدولة للشئون النيابية، رئيس بعث الحج الرسمية، أنه سيلتقي مع وزير الحج السعودي لبحث تسهيل إجراءات نقل الحجاج المصريين إلى منى وعرفات، لاسيما بعد تغيير السلطات السعودية لمسارات النقل المعتادة الخاصة بالتفويج إلى منى وعرفات.

وأوضح مروان، خلال المؤتمر الذي عقده اليوم بمقر البعثة المصرية في مكة المكرمة، أنه تم تعديل خط السير المعتاد إلى أخر جديد للمرة الأولى هذا العام، مشيرا إلى أن اللقاء سيتناول التسهيلات الممكنة حتى لا يكون هناك أي مشكلات في نقل الحجاج المصريين إلى منى وعرفات حفاظا على سلامتهم ولتأكيد المناسك بكل سهولة ويسر.

وأضاف أن اللقاء سيتناول أيضا مشكلة الحجاج الفرادى، حيث سيكون لهم مطوفين غير مطوفي البعثة المصرية للحج، من خلال مكاتب مطوفي حجاج الفرادى السعودية على أرقام "055504855" ورقم أخر موحد للطوارىء واستعلامات المؤسسة الأهلية للطواف، "92003503".

وأكد مروان التنسيق مع الجانب السعودي لتخصيص سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحجاج المرضى، الذين تتطلب حالتهم الصحية ذلك، إلى مشعري منى وعرفات لمساعدتهم على آداء مناسك الحج.