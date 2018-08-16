ترأس الدكتور طلعت حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، الاجتماع الشهري للحملة القومية للنهوض بمحصول القطن بمحافظة البحيرة موسم 2018، في إطار التعاون بين مديرية الزراعة بالبحيرة (إدارة الإرشاد الزراعي)، وبين معهد بحوث القطن ومجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية.

وحضر الاجتماع، كل من الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الفريق العلمي للحملة بالبحيرة، والمهندس ناجي السيد حسن مدير عام الإرشاد الزراعي، والدكتورة سناء جمعة، معهد بحوث القطن، والمهندس علي السعيد بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

وأكد الدكتور طلعت حجاج، وكيل وزارة الزراعة، أهمية دور مركز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي والمكافحة في نشر التوصيات الفنية للقطن هذا العام.

وأشار المهندس ناجي السيد حسن، مديرعام الإرشاد، إلى أهمية الزراعة المبكرة لمحصول القطن وأن نسبة الهياج الخضري للقطن منخفضة هذا العام عن الأعوام السابقة وكذلك انخفاض مساحات الربط المبكر للقطن، وأيضا انخفاض نسبة الغريبة في القطن هذا العام.

كما تناول الاجتماع مناقشة الحالة العامة لمحصول القطن بمراكز المحافظة والتي أفاد أخصائيو ومرشدو القطن بعدم وجود مشاكل حتى الآن، وأن ذلك يرجع إلى ارتفاع نسبة الزراعات المبكرة، والجدير بالذكر أن المساحة المنزرعة قطن لهذا العام هي 57.577 ألف فدان بزيادة عن العام الماضي حوالي 25 ألف فدان.