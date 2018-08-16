قال اللواء محمد سالم رئيس حي حدائق القبة، إن فيلا الشاعر أحمد رامي عبارة عن دورين وقائمة دون أي أعمال هدم، مشيرا إلى أن المبنى متهالك بشكل كبير.

وأضاف سالم، لـ"الوطن"، ليس من حق الحي اتخاذ أي قرار بشأن الفيلا فهي طراز معماري، وأي أعمال ترميم أو صيانة للمبنى يجب أن تكون بموافقة جهاز التنسيق الحضاري وتحت إشرافه، والحي دوره فقط استخراج ترخيص الترميم إذا تقدم ورثة العقار بطلب يفيد بذلك، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي ترخيص ترميم بشأنها حاليا.

وأكد أنه إذا ثبتت أي وقائع تخريب متعمدة في المبنى يحول المخالفون إلى النيابة على الفور.