استقبل المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بمكتبه الأنبا دانيال نائب البابوي وسكرتير المجمع المقدس، والقمص سرجيوس وكيل عام البطريركية والذين حضروا لديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال المحافظ إن الزيارات المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين في المناسبات المختلفة دليل على عمق الروابط بين أبناء الشعب الذي فشلت كافة محاولات الإرهاب الأسود في الوقيعة بينهم، مؤكدًا عمق المشاعر التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ بتماسكها والتي تساعد الوطن دوماً على اجتياز الصعاب.