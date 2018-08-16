قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إن مالطا تتجاهل مهاجرين في ضيق وتوجههم نحو إيطاليا، وكتب وزير الداخلية على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، "في الساعات الأخيرة، كنت بين أناس رائعين في صقلية وكالابريا وجنوة"، لكن "الأمور لم تتغير في أوروبا أبداً"، فـ"من واجبي أن أبلغكم أن زورقًا يحمل على متنه 170 مهاجراً، يبحر الآن في المياه المالطية ويواجه صعوبات، بينما يتم تجاهله كاملا، بل يُصطحب الى المياه الإيطالية من قبل السلطات المالطية".

وخلص سالفيني الى القول "إن كانت هذه هي أوروبا، فهي ليست قارتي"، فقد "استقبلت إيطاليا المهاجرين مرارا وتكرارا، وبما فيه الكفاية"، فـ"ليكن هذا واضحاً للجميع، في بروكسل وما يحيط بها"، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية.