واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين حملاتها مع قرب حلول عيد الأضحى وزيادة إقبال المواطنين على شراء المنتجات الغذائية خاصة اللحوم بأنواعها لتحقيق استقرار السوق بشكل عام ومكافحة كافة صور الغش التجاري والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وشنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من خلال إدارة شرطة التموين والتجارة بالمديرية وبمشاركة كافة أجهزة المديرية المعنية حملات مكبرة في كافة دوائر أقسام المديرية استهدفت التجار الجشعين والقائمين على تخزين وتجميع السلع الإستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة ومنتهية الصلاحية وكذا السلع الغذائية مجهولة المصدر لما تشكله من آثار صحية سيئة وأسفرت عن ضبط قرابة 5 أطنان من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر والفاسدة.

وتمكنت الشرطة من ضبط قرابة 3 أطنان داخل ثلاجة مجمدات دون ترخيص في شارع العطار دائرة قسم شرطة شبرا كميات كبيرة من المواد الغذائية "كبدة وسجق" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر على قرابة طني لحوم مجمدة داخل ثلاجة لحوم في شارع زياد دائرة قسم شرطة السيدة زينب ومقيم عزبة الإمام مركز ببا بني سويف لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر، وبمواجهة صاحب الثلاجة بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي المطرية تم استهداف محل لحوم بمأمورية بالاشتراك مع أطباء مديرية الطب البيطري أسفرت عن ضبطه وعثر بداخل المحل على 372 كيلو "لحوم ومفروم ودواجن وهياكل".

وفي باب الشعرية تم ضبط صاحب مطعم كبابجي لإدارته المطعم بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد استخدامها في إعداد المأكولات وتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المحل على 248 كيلو "مقطعات لحوم ودواجن".