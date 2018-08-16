أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن تنفيذ 30% من مشروع إقامة طريق دائري يربط بين منطقتي الكفاح وسهل بركة، منطقة مشروع الـ1.5 مليون فدان في الفرافرة.

وقال المهندس محمد عبد الله سليمان، مدير مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، إنه جرى الانتهاء من أعمال التربة الزلطية بطول 12 كم، وجارٍ استكمال باقي الطريق بإجمالي 35 كم بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، حيث تتولي المديرية إقامة 23 كم كمرحلة أولى من الطريق بتكلفة مبدئية 52 مليون جنيه، وجار استكمال باقي المسافة.

وأضاف محمد، أن المشروع سينتهي في شهر فبراير 2019، ليدخل الخدمة مباشرة لخدمة مشروعات التنمية الزراعية والصناعية بالمنطقة.