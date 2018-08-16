افتتح المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم، المقر الجديد لنيابة بورفؤاد أول وثان وشرق التفريعة الجزئية، بمدينة بورفؤاد.

وأشاد النائب العام بمجهودات محافظة بورسعيد للتيسير على مواطنيها المتعاملين مع الجهات القضائية المختلفة، مشيرا إلى أهمية افتتاح المبنى الجديد لنيابات بورفؤاد أول وثانى وشرق بورسعيد في خدمة أهالي المدينة والكيانات الاقتصادية الجديدة بمنطقة شرق بورسعيد.

وقدم المستشار نبيل صادق، الشكر، لمحافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، مشيدا بتضحيات أهالي المدينة الباسلة دفاعا عن الوطن، وتقديره لمواطني المحافظة وقياداتها التنفيذية والشعبية.

واستقبل النائب العام، اليوم، كل من، اللواء عادل الغضبان، واللواء هشام خطاب، مدير الأمن ونائب رئيس هيئة قناة السويس، حيث أهدى المحافظ، درع المحافظة للمستشار نبيل صادق، وأشاد بالدور الوطني الكبير له، وبتاريخه المشرف في خدمة العدالة.