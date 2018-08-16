أعلنت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، عن إطلاق مباردة "الوسام" بمحافظة الغربية، تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ومحافظ االغربية اللواء أحمد ضيف صقر، وبتنسيق ودعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضافت، إن وزارة الصحة والسكان متمثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة اهتماما كبيرا بجانبي العرض والطلب لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، من خلال توفير عدد من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بجانب الاهتمام بجودة الخدمة.

وأوضحت أنه وضعت خطة استراتيجية تنبع منها أنشطة متعددة وتدخلات غير تقليدية لمواجهة تلك التحديات ويتم تنفيذها في جميع وحدات وزارة الصحة المنتشرة في المدن والقرى على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يتم إجراء متابعة مستمرة لتطور معدلات الخصوبة ومعدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات والإدارات والوحدات الصحية.

وأكد أن مبادرة "الوسام" تهدف لتشجيع ودعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة ذات جودة طبقاً للمعايير القياسية العالمية، عن طريق تحفيز أماكن ومقدمي خدمات تنظيم الأسرة المتميزين وتحفيز الأسر المصرية على تبني مفهوم حق الاختيار ومسئولية القرار في التخطيط لبناء الأسرة النموذجية، وجذب منتفعات تنظيم الأسرة إلي عيادات " الوسام " المتميزة.إضافة إلي مراعاة تطبيق حقوق المنتفعات في الحصول علي خدمة ذات جودة وآمنة وتضمن السلامة لجميع السيدات المصريات.

وأضافت أن الإعداد للمبادرة واختيار الشعار تم بطريقة علمية عن طريق تشكيل فريق عمل لتصميم وتنفيذ شكل "الوسام"، بالتزامن مع فريق عمل لوضع معايير جودة الخدمات ومعايير التميز، كما تم اختبار التصميم عن طريق تنفيذ استبيان شارك فيه مديري تنظيم الأسرة بجميع المحافظات، وتم اختباره في محافظتي أسيوط وسوهاج على فريق تنظيم الأسرة في المحافظتين ومممثلين من الجمعيات الأهلية والمجلس القومي للمرأة وعينة من الجمهور في الوحدات الصحية وتم إجراء التعديلات طبقا لنسب التصويت.