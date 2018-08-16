أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، ختام فعاليات تمرين "الحارس الخفير"، بمشاركة قوات كويتية من الجيش والشرطة والحرس الوطني، بالتعاون مع الجيش الأمريكي، في إطار التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات الأمنية والعسكرية بالكويت والدول الصديقة.

وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إن تمرين "الحارس الخفير" يأتي انطلاقا من استراتيجية تهدف إلى تحقيق منظومة أمنية عسكرية متكاملة.

وأوضح أن التمرين تضمن سيناريوهات محاكاة، ارتكزت على الاستجابة المشتركة والتنسيق ضد الارهاب العابر للحدود، إضافة إلى تحسين طرق التعامل المشترك مع التهديدات الشائعة ضد الأمن الإقليمي على المستوى التشكيلي.

وأضاف البيان أن التمرين اشتمل على تدريبات تكتيكية وعسكرية، وخطط هجومية ودفاعية وتأمينية تنفذها قوة الجيش الكويتي والشرطة والحرس الوطني، إضافة إلى الطوارئ الطبية وشركة "كي. أم. بي. سي"، والجيش الأمريكي.